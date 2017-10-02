Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
C/ Camino de Santiago
Albergue La Escuela
Disponible sin conexión
37142
C/ Camino de Santiago
Laguna de Castilla (León)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Isidro
Observaciones: El albergue tiene bar y dan desayuno, comida y cena. Hay menú, platos combinados y bocadillos. Dos habitaciones dobles con baño y televisión a 38 euros. Sábanas limpias en las literas todos los días.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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