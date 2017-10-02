Albergue La Escuela

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Isidro

Observaciones: El albergue tiene bar y dan desayuno, comida y cena. Hay menú, platos combinados y bocadillos. Dos habitaciones dobles con baño y televisión a 38 euros. Sábanas limpias en las literas todos los días.