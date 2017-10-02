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Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue La Escuela

Disponible sin conexión
37
142
11 albergue la escuela

C/ Camino de Santiago
Laguna de Castilla (León)

987 68 47 86, 619 479 238

[email protected]

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Isidro

Observaciones: El albergue tiene bar y dan desayuno, comida y cena. Hay menú, platos combinados y bocadillos. Dos habitaciones dobles con baño y televisión a 38 euros. Sábanas limpias en las literas todos los días.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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