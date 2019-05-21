Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
C/ Real, S/N
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Albergue A Cruz de Fierro
Dispoñible sen conexión
4370
C/ Real, S/N
Foncebadón
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Anxo e Bárbara
Observacións: Reformado en 2019. Accesibe a minusválidos con baño propio. Sérvense comidas e ceas. E disponse de sitio para gardar bicicletas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tempo
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