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Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

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Albergue A Cruz de Fierro

Dispoñible sen conexión
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Albergue la cruz de fierro

C/ Real, S/N
Foncebadón

699 752 144 e 665 106 340

alberguelacruzdefierro77\hotmail.com

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Anxo e Bárbara

Observacións: Reformado en 2019. Accesibe a minusválidos con baño propio. Sérvense comidas e ceas. E disponse de sitio para gardar bicicletas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
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