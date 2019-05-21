Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
Errege kalea, Z/G
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La Cruz de Fierroko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4370
Errege kalea, Z/G
Foncebadon
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Angel eta Barbara
Oharrak: 2019an berritua. Berezko bainua duten elbarrientzako sarbidea. Bazkariak eta afariak zerbitzatzen dira. Bizikletak gordetzeko lekua ere badago.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 21
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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