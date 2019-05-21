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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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La Cruz de Fierroko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
437
0
Albergue la cruz de fierro

Errege kalea, Z/G
Foncebadon

699 752 144 eta 665 106 340

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Angel eta Barbara

Oharrak: 2019an berritua. Berezko bainua duten elbarrientzako sarbidea. Bazkariak eta afariak zerbitzatzen dira. Bizikletak gordetzeko lekua ere badago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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