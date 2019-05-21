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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue La Cruz de Fierro

Disponible sin conexión
451
82
Albergue la cruz de fierro

C/ Real, S/N
Foncebadón

699 752 144 y 665 106 340

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Ángel y Bárbara

Observaciones: Reformado en 2019. Accesibe a minusválidos con baño propio. Se sirven comidas y cenas. Y se dispone de sitio para guardar bicicletas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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