Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
C/ Real, S/N
Albergue La Cruz de Fierro
Disponible sin conexión
45182
C/ Real, S/N
Foncebadón
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Ángel y Bárbara
Observaciones: Reformado en 2019. Accesibe a minusválidos con baño propio. Se sirven comidas y cenas. Y se dispone de sitio para guardar bicicletas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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