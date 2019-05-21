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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg La Creu de Fierro

Disponible sense connexió
437
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Albergue la cruz de fierro

C/ Real, S/N
Foncebadón

699 752 144 i 665 106 340

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ángel i Bàrbara

Observacions: Reformat en 2019. Accesibe a minusvàlids amb bany propi. Se serveixen menjars i sopars. I es disposa de lloc per a guardar bicicletes.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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