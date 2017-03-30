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Albergue A Credencial
Fonte dúas Concheiros, 13
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Margarita Rodríguez Paradela
Observacións: Amplas zonas comúns agrupadas en grupos de 4 liteiras con divisións intermedias. Duchas individuais, garaxe para bicicletas, espazo para deposito de mochilas ebotas fóra da habitación.
Camiño Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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