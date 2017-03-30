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Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

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Albergue A Credencial

Dispoñible sen conexión
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Albergue la credencial

Fonte dúas Concheiros, 13
Santiago de Compostela

639 966 704, 981 068 083

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Margarita Rodríguez Paradela

Observacións: Amplas zonas comúns agrupadas en grupos de 4 liteiras con divisións intermedias. Duchas individuais, garaxe para bicicletas, espazo para deposito de mochilas ebotas fóra da habitación.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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