Albergue La Credencial

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Margarita Rodríguez Paradela

Observaciones: Amplias zonas comunes agrupadas en grupos de 4 literas con divisiones intermedias. Duchas individuales, garaje para bicicletas, espacio para deposito de mochilas y botas fuera de la habitación.