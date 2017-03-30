Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
Fonte dos Concheiros, 13
Albergue La Credencial
Disponible sin conexión
4923
Fonte dos Concheiros, 13
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Margarita Rodríguez Paradela
Observaciones: Amplias zonas comunes agrupadas en grupos de 4 literas con divisiones intermedias. Duchas individuales, garaje para bicicletas, espacio para deposito de mochilas y botas fuera de la habitación.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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