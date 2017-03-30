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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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Kredentziala aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
40
0
Albergue la credencial

Fonte dos Concheiros, 13
Santiago

639 966 704 ­ 981 068 083

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Margarita Rodríguez Paradela

Oharrak: Eremu komun zabalak, tarteko banaketak dituzten 4 literen multzoetan bilduak. Banakako dutxak, bizikletentzako garajea, motxilak eta botak gelatik kanpo uzteko lekua.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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