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Alberg La Credencial
Fonte dues Concheiros, 13
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Margarita Rodríguez Paradela
Observacions: Àmplies zones comunes agrupades en grups de 4 lliteres amb divisions intermèdies. Dutxes individuals, garatge per a bicicletes, espai para diposito de motxilles ibotes fora de l'habitació.
Camí Francès
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
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