Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Ruta de Napoleón (a 800 metros da saída de Saint Jean Pied de Port)
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue A Coquille Napoleón
Dispoñible sen conexión
170
Ruta de Napoleón (a 800 metros da saída de Saint Jean Pied de Port)
Uhart-Cize (Francia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Bixente Eguiazabal
Observacións: Atópase a uns 800 mt da saída de de Saint Jean Pied de Port.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo