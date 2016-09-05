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Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Albergue A Coquille Napoleón

Dispoñible sen conexión
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Albergue la coquille napoleon

Ruta de Napoleón (a 800 metros da saída de Saint Jean Pied de Port)
Uhart-Cize (Francia)

00 33 6 62 25 99 40

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Bixente Eguiazabal

Observacións: Atópase a uns 800 mt da saída de de Saint Jean Pied de Port.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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