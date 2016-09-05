Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Ruta de Napoleó (a 800 metres de la sortida de Saint Jean Pied de Port)
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Alberg La Coquille Napoleó
Disponible sense connexió
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Ruta de Napoleó (a 800 metres de la sortida de Saint Jean Pied de Port)
Uhart-Cize (França)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bixente Eguiazabal
Observacions: Es troba a uns 800 mt de la sortida de de Saint Jean Pied de Port.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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