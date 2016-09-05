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Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Alberg La Coquille Napoleó

Disponible sense connexió
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Albergue la coquille napoleon

Ruta de Napoleó (a 800 metres de la sortida de Saint Jean Pied de Port)
Uhart-Cize (França)

00 33 6 62 25 99 40

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bixente Eguiazabal

Observacions: Es troba a uns 800 mt de la sortida de de Saint Jean Pied de Port.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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