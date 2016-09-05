Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Ruta de Napoleón (a 800 metros de la salida de Saint Jean Pied de Port)
Albergue La Coquille Napoleón
Disponible sin conexión
476
Ruta de Napoleón (a 800 metros de la salida de Saint Jean Pied de Port)
Uhart-Cize (Francia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Bixente Eguiazabal
Observaciones: Se encuentra a unos 800 mt de la salida de de Saint Jean Pied de Port.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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