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Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

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La Coquille Napoleonen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue la coquille napoleon

Napoleonen ibilbidea (Saint Jean Piedde Port-en irteeratik 800 metrora)
Uharte (Frantzia)

0033662 259940

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bixente Eguiazabal

Oharrak: Saint Jean Piedde Port-etik 800 mm-ra dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara Etapa 1

Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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