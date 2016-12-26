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Camiño Portugués

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Albergue A Conserveira

Dispoñible sen conexión
623
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Albergue a conserveira

Rúa Pai Crespo, 60
Redondela

676 667 293

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Noa

Observacións: Albergue situado no Camiño, no centro de Redondela. Cada litera conta con enchufe e punto de luz individual, dispón de aparcadoiro para bicicletas.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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