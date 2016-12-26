Camiño Portugués
Rúa Pai Crespo, 60
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Albergue A Conserveira
Dispoñible sen conexión
6230
Rúa Pai Crespo, 60
Redondela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Noa
Observacións: Albergue situado no Camiño, no centro de Redondela. Cada litera conta con enchufe e punto de luz individual, dispón de aparcadoiro para bicicletas.
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