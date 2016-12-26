Portugalgo Bidea
Pai Crespo kalea, 60
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A Conserveira aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
6230
Pai Crespo kalea, 60
Biribilkia
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Noa
Oharrak: Bidean dagoen aterpetxea, Redondela erdigunean. Ohatze bakoitzak entxufea eta banakako argigunea ditu, eta bizikletentzako aparkalekua.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak