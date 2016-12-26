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Portugalgo Bidea

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A Conserveira aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
623
0
Albergue a conserveira

Pai Crespo kalea, 60
Biribilkia

676 667 293

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Noa

Oharrak: Bidean dagoen aterpetxea, Redondela erdigunean. Ohatze bakoitzak entxufea eta banakako argigunea ditu, eta bizikletentzako aparkalekua.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Etapa 2

km 15,2
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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