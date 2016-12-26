Albergue A Conserveira

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Noa

Observaciones: Albergue situado en el Camino, en el centro de Redondela. Cada litera cuenta con enchufe y punto de luz individual, dispone de aparcamiento para bicicletas.