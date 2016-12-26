Camí Portuguès
Rúa Pai Crespo, 60
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Alberg A Conserveira
Disponible sense connexió
6230
Rúa Pai Crespo, 60
Redondela
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Noa
Observacions: Alberg situat en el Camí, en el centre de Redondela. Cada llitera compta amb endoll i punt de llum individual, disposa d'aparcament per a bicicletes.
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots