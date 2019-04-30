Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Aldeia de Abaixo s/n
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Albergue A Casina di Marcello
Dispoñible sen conexión
370
Aldeia de Abaixo s/n
Palas de Rei (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Marcelo Ramos Einloft
Observacións: Serven cea comunitaria italiana: 12 euros. Secador de botas: 2 euros. A Casina dei Marcello atópase na antiga prisión en Palas de Rei, nun lugar pintoresco no aire libre e 250 metros do centro de Palas de Rei.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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