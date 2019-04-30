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Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

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Albergue A Casina di Marcello

Dispoñible sen conexión
37
0
Albergue la casina de marcello

Aldeia de Abaixo s/n
Palas de Rei (Lugo)

640 723 903

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Marcelo Ramos Einloft

Observacións: Serven cea comunitaria italiana: 12 euros. Secador de botas: 2 euros. A Casina dei Marcello atópase na antiga prisión en Palas de Rei, nun lugar pintoresco no aire libre e 250 metros do centro de Palas de Rei.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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