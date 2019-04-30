Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Aldeia de Abaixo s/n
Albergue A Casina di Marcello
Disponible sin conexión
5220
Aldeia de Abaixo s/n
Palas de Rei (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Marcelo Ramos Einloft
Observaciones: Cena comunitaria italiana: 15 €, minimo 4 personas. A Casina di Marcello se encuentra en la antigua prisión en Palas de Rei, en un lugar pintoresco en el aire libre y 250 metros del centro de Palas de Rei.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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