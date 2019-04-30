Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
Aldeia d'Abaixo s/n
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Alberg A Casina di Marcello
Disponible sense connexió
370
Aldeia d'Abaixo s/n
Pal·las de Rei (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marcelo Ramos Einloft
Observacions: Serveixen sopar comunitari italiana: 12 euros. Assecador de botes: 2 euros. A Casina vaig donar Marcello es troba a l'antiga presó en Pales de Rei, en un lloc pintoresc en l'aire lliure i 250 metres del centre de Pales de Rei.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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