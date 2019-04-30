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Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

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Alberg A Casina di Marcello

Disponible sense connexió
37
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Albergue la casina de marcello

Aldeia d'Abaixo s/n
Pal·las de Rei (Lugo)

640 723 903

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marcelo Ramos Einloft

Observacions: Serveixen sopar comunitari italiana: 12 euros. Assecador de botes: 2 euros. A Casina vaig donar Marcello es troba a l'antiga presó en Pales de Rei, en un lloc pintoresc en l'aire lliure i 250 metres del centre de Pales de Rei.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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