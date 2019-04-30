Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Abaixo Aldea z/g
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
A Casina di Marcello aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
370
Abaixo Aldea z/g
Palas de Rei (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marcelo Ramos Einloft
Oharrak: Afari europar italiarra: 15 €, gutxienez 4 pertsona. Casina di Marcello Palas de Reiko espetxe zaharrean dago, aire zabaleko leku pintoreskoan eta Palas de Rei-ko zentrotik 250 metrora.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 28
Portomarinetik Palas de Reirako etapa
km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak