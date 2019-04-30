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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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A Casina di Marcello aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
37
0
Albergue la casina de marcello

Abaixo Aldea z/g
Palas de Rei (Lugo)

640 723 903

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marcelo Ramos Einloft

Oharrak: Afari europar italiarra: 15 €, gutxienez 4 pertsona. Casina di Marcello Palas de Reiko espetxe zaharrean dago, aire zabaleko leku pintoreskoan eta Palas de Rei-ko zentrotik 250 metrora.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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