Camiño Francés Etapa de Logroño a Nájera
C/ Maior Baixa
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Albergue A Casa do Peregrino Anxo
Dispoñible sen conexión
39420
C/ Maior Baixa
Navarrete (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Anxo (peregrino)
Observacións: Albergue soamente paira peregrinos. No albergue ofrécese información do Camiño e guías gratuítas. Transporte de equipaxes, mosquiteras e secador de pelo.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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