Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara
Kale Nagusia Behea
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La Casa del Peregrino Ángel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
39420
Kale Nagusia Behea
Navarrete (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aingerua (erromesa)
Oharrak: Erromesendako bakarrik den aterpetxea. Aterpetxean Bideari buruzko informazioa eta doako gidak eskaintzen dira. Ekipajeak, eltxo-sareak eta ile-lehorgailua garraiatzea.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 8
Etapa Logroñotik Naiarara
km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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