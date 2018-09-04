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Bide Frantsesa Etapa Logroñotik Naiarara

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La Casa del Peregrino Ángel aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
3942
0
Albergue la casa del peregrino

Kale Nagusia Behea
Navarrete (Errioxa)

630 982 928

alberguenavarrete@gmailete

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aingerua (erromesa)

Oharrak: Erromesendako bakarrik den aterpetxea. Aterpetxean Bideari buruzko informazioa eta doako gidak eskaintzen dira. Ekipajeak, eltxo-sareak eta ile-lehorgailua garraiatzea.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa Logroñotik Naiarara Etapa 8

Etapa Logroñotik Naiarara

km 29,6
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek La Casa del Peregrino Ángel aterpetxea

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