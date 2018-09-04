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Camí Francès Etapa de Logronyo a Nájera

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Alberg La Casa del Pelegrí Ángel

Disponible sense connexió
3942
0
Albergue la casa del peregrino

C/ Major Baixa
Navarrete (La Rioja)

630 982 928

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ángel (pelegrí)

Observacions: Alberg solament per a pelegrins. En l'alberg s'ofereix informació del Camí i guies gratuïtes. Transport d'equipatges, mosquiteras i assecador de pèl.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Logronyo a Nájera Etapa 8

Etapa de Logronyo a Nájera

km 29,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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