Albergue La Casa del Peregrino Ángel

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ángel (peregrino)

Observaciones: Albergue solamente para peregrinos. En el albergue se ofrece información del Camino y guías gratuitas. Transporte de equipajes, mosquiteras y secador de pelo.