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Camino Francés Etapa de Logroño a Nájera

Albergue La Casa del Peregrino Ángel

Disponible sin conexión
3987
64
Albergue La Casa del Peregrino Ángel

C/ Mayor Baja
Navarrete (La Rioja)

630 982 928

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ángel (peregrino)

Observaciones: Albergue solamente para peregrinos. En el albergue se ofrece información del Camino y guías gratuitas. Transporte de equipajes, mosquiteras y secador de pelo.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Logroño a Nájera Etapa 8

Etapa de Logroño a Nájera

km 29,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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