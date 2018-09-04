Camino Francés Etapa de Logroño a Nájera
C/ Mayor Baja
Albergue La Casa del Peregrino Ángel
Disponible sin conexión
398764
C/ Mayor Baja
Navarrete (La Rioja)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ángel (peregrino)
Observaciones: Albergue solamente para peregrinos. En el albergue se ofrece información del Camino y guías gratuitas. Transporte de equipajes, mosquiteras y secador de pelo.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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