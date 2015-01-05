Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Estrada de Compludo, s/n (á saída do Acivro)
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Albergue A Casa do Peregrino
Dispoñible sen conexión
340
Estrada de Compludo, s/n (á saída do Acivro)
O Acivro (León)
Propiedade do albergue: Hospedaría Acivro, S.L.
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Hospedaría Acivro, S.L.
Persoa encargada de atender o albergue: Claudia e Zoe
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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