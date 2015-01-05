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Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

Albergue La Casa del Peregrino

Disponible sin conexión
35
25
Albergue La Casa del Peregrino

Carretera de Compludo, s/n (a la salida de El Acebo)
El Acebo (León)

987 05 77 93

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Hospedería Acebo, S.L.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hospedería Acebo, S.L.

Persona encargada de atender el albergue: Claudia y Zoe

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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