Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Carretera de Compludo, s/n (a la salida de El Acebo)
Albergue La Casa del Peregrino
Disponible sin conexión
3525
Carretera de Compludo, s/n (a la salida de El Acebo)
El Acebo (León)
Propiedad del albergue: Hospedería Acebo, S.L.
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hospedería Acebo, S.L.
Persona encargada de atender el albergue: Claudia y Zoe
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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