Camí Francès Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Carretera de Compludo, s/n (a la sortida del Grèvol)
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg La Casa del Pelegrí
Disponible sense connexió
340
Carretera de Compludo, s/n (a la sortida del Grèvol)
El Grèvol (Lleó)
Propietat de l'alberg: Hospedería Acebo, S.L.
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Hospedería Acebo, S.L.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Claudia i Zoe
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots