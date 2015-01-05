Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa
Compludoko errepidea, z/g (El Aceboko irteeran)
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La Casa del Peregrino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
340
Compludoko errepidea, z/g (El Aceboko irteeran)
El Acebo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Alberedería Acebo, S.L.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Alberedería Acebo, S.L.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Claudia eta Zoe
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 22
Foncebadonetik Ponferradarako etapa
km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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