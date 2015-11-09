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Albergue A Casa de Carmen
Barbadelo, 3 (a 100 mt do albergue da Xunta)
Barbadelo (Concello de Sarria - Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Federico
Observacións: Zona de acampada gratuíta (só se pagan as duchas se se usan). Hai aparcadoiro para caravanas con conexión de luz e auga (5 euros por caravana). Xunto ao albergue hai unha capela do século XVIII onde se poden celebrar misas. Ofrecen servizo de taxis con prezos especiais ao aeroporto de Santiago e servizo de transporte de mochilas até Santiago. Servizo de correos, que consta de envío de paquetería. Dispoñen de selos de correos e caixa de correos.
Camiño Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
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