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Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín

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Albergue A Casa de Carmen

Dispoñible sen conexión
1548
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Albergue a casa de carmen

Barbadelo, 3 (a 100 mt do albergue da Xunta)
Barbadelo (Concello de Sarria - Lugo)

606156705

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Federico

Observacións: Zona de acampada gratuíta (só se pagan as duchas se se usan). Hai aparcadoiro para caravanas con conexión de luz e auga (5 euros por caravana). Xunto ao albergue hai unha capela do século XVIII onde se poden celebrar misas. Ofrecen servizo de taxis con prezos especiais ao aeroporto de Santiago e servizo de transporte de mochilas até Santiago. Servizo de correos, que consta de envío de paquetería. Dispoñen de selos de correos e caixa de correos.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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