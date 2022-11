Alberg A Casa de Carmen

Barbadelo, 3 (a 100 mt de l'alberg de la Xunta)

Barbadelo (Consell de Sarria - Lugo) 622 591 818, 633 338 906, 660 520 311 i 606 156 705 www.acasadecarmen.es

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmen López Somoza

Observacions: Zona d'acampada gratuïta (només es paguen les dutxes si s'usen). Hi ha aparcament per a caravanes amb connexió de llum i aigua (5 euros per caravana). Al costat de l'alberg hi ha una capella del segle XVIII on es poden celebrar misses. Ofereixen servei de taxis amb preus especials a l'aeroport de Santiago i servei de transport de motxilles fins a Santiago. Servei de correus, que consta d'enviament de paqueteria. Disposen de segells de correus i bústia.