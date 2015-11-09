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Alberg A Casa de Carmen
Barbadelo, 3 (a 100 mt de l'alberg de la Xunta)
Barbadelo (Consell de Sarria - Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Federico
Observacions: Zona d'acampada gratuïta (només es paguen les dutxes si s'usen). Hi ha aparcament per a caravanes amb connexió de llum i aigua (5 euros per caravana). Al costat de l'alberg hi ha una capella del segle XVIII on es poden celebrar misses. Ofereixen servei de taxis amb preus especials a l'aeroport de Santiago i servei de transport de motxilles fins a Santiago. Servei de correus, que consta d'enviament de paqueteria. Disposen de segells de correus i bústia.
Camí Francès
Etapa de Sarria a Portomarín
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