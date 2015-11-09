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Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín

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Alberg A Casa de Carmen

Disponible sense connexió
1548
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Albergue a casa de carmen

Barbadelo, 3 (a 100 mt de l'alberg de la Xunta)
Barbadelo (Consell de Sarria - Lugo)

606156705

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Federico

Observacions: Zona d'acampada gratuïta (només es paguen les dutxes si s'usen). Hi ha aparcament per a caravanes amb connexió de llum i aigua (5 euros per caravana). Al costat de l'alberg hi ha una capella del segle XVIII on es poden celebrar misses. Ofereixen servei de taxis amb preus especials a l'aeroport de Santiago i servei de transport de motxilles fins a Santiago. Servei de correus, que consta d'enviament de paqueteria. Disposen de segells de correus i bústia.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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