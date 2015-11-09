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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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A Casa de Carmen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1548
0
Albergue a casa de carmen

Barbadelo, 3 (Xuntako aterpetxetik 100 m-ra)
Barbadelo (Sarriako Kontzejua - Lugo)

606156705

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Federiko

Oharrak: Doako kanpaketa gunea (dutxak erabiltzen badira bakarrik ordainduko dira). Karabanentzako aparkalekua dago, argi- eta ur-konexioa duena (5 euro karabana bakoitzeko). Aterpetxearen ondoan XVIII. mendeko kapera bat dago eta bertan mezak egin daitezke. Santiagoko aireportura prezio bereziak dituzten taxi zerbitzua eta motxilak Santiagoraino garraiatzeko zerbitzua eskaintzen dute. Posta-zerbitzua, paketeak bidaltzeko zerbitzua. Posta-zigiluak eta postontzia dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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