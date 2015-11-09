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A Casa de Carmen aterpetxea
Barbadelo, 3 (Xuntako aterpetxetik 100 m-ra)
Barbadelo (Sarriako Kontzejua - Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Federiko
Oharrak: Doako kanpaketa gunea (dutxak erabiltzen badira bakarrik ordainduko dira). Karabanentzako aparkalekua dago, argi- eta ur-konexioa duena (5 euro karabana bakoitzeko). Aterpetxearen ondoan XVIII. mendeko kapera bat dago eta bertan mezak egin daitezke. Santiagoko aireportura prezio bereziak dituzten taxi zerbitzua eta motxilak Santiagoraino garraiatzeko zerbitzua eskaintzen dute. Posta-zerbitzua, paketeak bidaltzeko zerbitzua. Posta-zigiluak eta postontzia dituzte.
Bide frantsesa
Sarriatik Portomarinerako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak