Albergue A Casa de Carmen
Barbadelo, 3 (a 100 mt del albergue de la Xunta)
Barbadelo (Concejo de Sarria - Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Federico
Observaciones: Zona de acampada gratuita (sólo se pagan las duchas si se usan). Hay aparcamiento para caravanas con conexión de luz y agua (5 euros por caravana). Junto al albergue hay una capilla del siglo XVIII donde se pueden celebrar misas. Ofrecen servicio de taxis con precios especiales al aeropuerto de Santiago y servicio de transporte de mochilas hasta Santiago. Servicio de correos, que consta de envío de paquetería. Disponen de sellos de correos y buzón.
Camino Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
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