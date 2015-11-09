Albergue A Casa de Carmen

Barbadelo, 3 (a 100 mt del albergue de la Xunta)

Barbadelo (Concejo de Sarria - Lugo) 606156705 [email protected] Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Federico

Observaciones: Zona de acampada gratuita (sólo se pagan las duchas si se usan). Hay aparcamiento para caravanas con conexión de luz y agua (5 euros por caravana). Junto al albergue hay una capilla del siglo XVIII donde se pueden celebrar misas. Ofrecen servicio de taxis con precios especiales al aeropuerto de Santiago y servicio de transporte de mochilas hasta Santiago. Servicio de correos, que consta de envío de paquetería. Disponen de sellos de correos y buzón.