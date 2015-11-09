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Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Albergue A Casa de Carmen

Disponible sin conexión
1553
83
Albergue a casa de carmen

Barbadelo, 3 (a 100 mt del albergue de la Xunta)
Barbadelo (Concejo de Sarria - Lugo)

606156705

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Federico

Observaciones: Zona de acampada gratuita (sólo se pagan las duchas si se usan). Hay aparcamiento para caravanas con conexión de luz y agua (5 euros por caravana). Junto al albergue hay una capilla del siglo XVIII donde se pueden celebrar misas. Ofrecen servicio de taxis con precios especiales al aeropuerto de Santiago y servicio de transporte de mochilas hasta Santiago. Servicio de correos, que consta de envío de paquetería. Disponen de sellos de correos y buzón.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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