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Via da Prata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

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Albergue A Casa da miña Avoa

Dispoñible sen conexión
140
0
Albergue la casa de mi abuela

C/ Alcázar, 4
Aldeanueva del Camino (Cáceres)

692 531 587, 927 47 93 14

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Rosa Fernández Álvarez

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor Etapa 15

Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

km 28,5
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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