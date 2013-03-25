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Zilarraren Bidea Caparratik Baños de Montemayorrera

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La Casa de mi Amonaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
140
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Albergue la casa de mi abuela

Alcázar kalea, 4
Aldeanueva del Camino (Caceres)

692 531 587, 927 47 93 14

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rosa Fernandez Álvarez

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Caparratik Baños de Montemayorrera Etapa 15

Caparratik Baños de Montemayorrera

km 28,5
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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