Zilarraren Bidea Caparratik Baños de Montemayorrera
Alcázar kalea, 4
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La Casa de mi Amonaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1400
Alcázar kalea, 4
Aldeanueva del Camino (Caceres)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rosa Fernandez Álvarez
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 15
Caparratik Baños de Montemayorrera
km 28,5
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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