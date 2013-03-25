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Via de la Plata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

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Alberg La Casa de la meva Àvia

Disponible sense connexió
140
0
Albergue la casa de mi abuela

C/ Alcàsser, 4
Aldeanueva del Camí (Càceres)

692 531 587, 927 47 93 14

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosa Fernández Álvarez

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor Etapa 15

Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

km 28,5
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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