Via de la Plata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor
C/ Alcàsser, 4
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Alberg La Casa de la meva Àvia
Disponible sense connexió
1400
C/ Alcàsser, 4
Aldeanueva del Camí (Càceres)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rosa Fernández Álvarez
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 15
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor
km 28,5
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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