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Via de la Plata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

Albergue La Casa de mi Abuela

Disponible sin conexión
148
11
Albergue la casa de mi abuela

C/ Alcázar, 4
Aldeanueva del Camino (Cáceres)

692 531 587, 927 47 93 14

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Rosa Fernández Álvarez

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor Etapa 15

Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor

km 28,5
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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