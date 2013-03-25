Via de la Plata Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor
C/ Alcázar, 4
Albergue La Casa de mi Abuela
Disponible sin conexión
14811
C/ Alcázar, 4
Aldeanueva del Camino (Cáceres)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Rosa Fernández Álvarez
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 15
Etapa de Cáparra a Baños de Montemayor
km 28,5
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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