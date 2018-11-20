Camiño Portugués
Praza de Alhóndiga
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Albergue A Casa dá Herba de Redondela
Dispoñible sen conexión
4200
Praza de Alhóndiga
Redondela (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Nacho, Patri e María
Observacións: Á parte do servizo ao peregrino ofrecen a posibilidade de coñecer o municipio e os seus arredores, realizar actividades lúdicas e culturais.
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