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Albergue A Casa dá Herba de Redondela

Dispoñible sen conexión
420
0
Albergue a casa da herba

Praza de Alhóndiga
Redondela (Pontevedra)

644 40 40 74

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Nacho, Patri e María

Observacións: Á parte do servizo ao peregrino ofrecen a posibilidade de coñecer o municipio e os seus arredores, realizar actividades lúdicas e culturais.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Tempo 04H 00’
Dificultade media
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