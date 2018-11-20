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Camí Portuguès

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Alberg A Casa dona Herba de Redondela

Disponible sense connexió
420
0
Albergue a casa da herba

Praza d'Alhóndiga
Redondela (Pontevedra)

644 40 40 74

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nacho, Patri i María

Observacions: A part del servei al pelegrí ofereixen la possibilitat de conèixer el municipi i els seus voltants, realitzar activitats lúdiques i culturals.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa 2

km 15,2
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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