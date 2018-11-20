Camí Portuguès
Praza d'Alhóndiga
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Alberg A Casa dona Herba de Redondela
Disponible sense connexió
4200
Praza d'Alhóndiga
Redondela (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nacho, Patri i María
Observacions: A part del servei al pelegrí ofereixen la possibilitat de conèixer el municipi i els seus voltants, realitzar activitats lúdiques i culturals.
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots