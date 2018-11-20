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Portugalgo Bidea

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A aterpetxea, Redondela etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
420
0
Albergue a casa da herba

Alhondigako praza
Biribilgunea (Pontevedra)

644 404074

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nacho, Pati eta María

Oharrak: Erromesaren zerbitzuaz gain, herria eta inguruak ezagutzeko aukera eskaintzen du, baita jarduera ludikoak eta kulturalak ere.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Etapa 2

km 15,2
Denbora 04H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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