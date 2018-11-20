Portugalgo Bidea
Alhondigako praza
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A aterpetxea, Redondela etxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4200
Alhondigako praza
Biribilgunea (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nacho, Pati eta María
Oharrak: Erromesaren zerbitzuaz gain, herria eta inguruak ezagutzeko aukera eskaintzen du, baita jarduera ludikoak eta kulturalak ere.
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