Albergue A Casa da Herba de Redondela

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Nacho, Patri y María

Observaciones: Aparte del servicio al peregrino ofrecen la posibilidad de conocer el municipio y sus alrededores, realizar actividades lúdicas y culturales.