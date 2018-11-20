Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela
Praza de Alhóndiga
Albergue A Casa da Herba de Redondela
Disponible sin conexión
50429
Praza de Alhóndiga
Redondela (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Nacho, Patri y María
Observaciones: Aparte del servicio al peregrino ofrecen la posibilidad de conocer el municipio y sus alrededores, realizar actividades lúdicas y culturales.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 2
Etapa de O Porriño a Redondela
km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos