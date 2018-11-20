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Camino Portugués Etapa de O Porriño a Redondela

Albergue A Casa da Herba de Redondela

Disponible sin conexión
504
29
Albergue a casa da herba

Praza de Alhóndiga
Redondela (Pontevedra)

644 40 40 74

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Nacho, Patri y María

Observaciones: Aparte del servicio al peregrino ofrecen la posibilidad de conocer el municipio y sus alrededores, realizar actividades lúdicas y culturales.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de O Porriño a Redondela Etapa 2

Etapa de O Porriño a Redondela

km 15,2
Tiempo 04H 00’
Dificultad Media
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