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Albergue A Carmen
Rúa da Carmen, 2
Negreira (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mari Carmen Lourido
Observacións: Atópase xusto no Camiño, no centro de Negreira. Ocupa a primeira planta do restaurante-hostal Mesquita. Non se admiten animais. Ademais das prazas en liteira hai habitacións individuais, dobres e triplos con baño en cada habitación. Pódese almorzar e comer no mesmo establecemento.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
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