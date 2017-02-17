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El Carmen aterpetxea
Karmengo kalea, 2
Negreira (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Carmen Lourido
Oharrak: Bidean dago, Negreiraren erdian. Meskita jatetxe-ostatuko lehen solairuan dago. Ez da animaliarik onartzen. Literoko plazez gain, banako gelak, bikoitzak eta hirukoitzak daude gela bakoitzean. Jatetxe berean gosaldu eta jan daiteke.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Santiagotik Negreirako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak