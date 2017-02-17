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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Santiagotik Negreirako etapa

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El Carmen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
409
0
Albergue el carmen negreira

Karmengo kalea, 2
Negreira (Coruña)

981 88 1652, 636129 691

lamezquitan [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Carmen Lourido

Oharrak: Bidean dago, Negreiraren erdian. Meskita jatetxe-ostatuko lehen solairuan dago. Ez da animaliarik onartzen. Literoko plazez gain, banako gelak, bikoitzak eta hirukoitzak daude gela bakoitzean. Jatetxe berean gosaldu eta jan daiteke.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Santiagotik Negreirako etapa Etapa 1

Santiagotik Negreirako etapa

km 21,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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