Albergue El Carmen
Calle del Carmen, 2
Negreira (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen Lourido
Observaciones: Se encuentra justo en el Camino, en el centro de Negreira. Ocupa la primera planta del restaurante-hostal Mezquita. No se admiten animales. Además de las plazas en litera hay habitaciones individuales, dobles y triples con baño en cada habitación. Se puede desayunar y comer en el mismo establecimiento.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
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