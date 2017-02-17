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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

Albergue El Carmen

Disponible sin conexión
437
34
Albergue el carmen negreira

Calle del Carmen, 2
Negreira (A Coruña)

981 88 16 52, 636 129 691

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen Lourido

Observaciones: Se encuentra justo en el Camino, en el centro de Negreira. Ocupa la primera planta del restaurante-hostal Mezquita. No se admiten animales. Además de las plazas en litera hay habitaciones individuales, dobles y triples con baño en cada habitación. Se puede desayunar y comer en el mismo establecimiento.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostela a Negreira

km 21,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
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