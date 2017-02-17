Albergue El Carmen

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen Lourido

Observaciones: Se encuentra justo en el Camino, en el centro de Negreira. Ocupa la primera planta del restaurante-hostal Mezquita. No se admiten animales. Además de las plazas en litera hay habitaciones individuales, dobles y triples con baño en cada habitación. Se puede desayunar y comer en el mismo establecimiento.