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Alberg El Carmen
Calli del Carmen, 2
Negreira (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Carmen Lourido
Observacions: Es troba just en el Camí, al centre de Negreira. Ocupa la primera planta del restaurant-hostal Mesquita. No s'admeten animals. A més de les places en llitera hi ha habitacions individuals, dobles i triples amb bany a cada habitació. Es pot desdejunar i menjar en el mateix establiment.
Epíleg a Fisterra i Muxía
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