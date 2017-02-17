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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira

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Alberg El Carmen

Disponible sense connexió
409
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Albergue el carmen negreira

Calli del Carmen, 2
Negreira (la Corunya)

981 88 16 52, 636 129 691

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Carmen Lourido

Observacions: Es troba just en el Camí, al centre de Negreira. Ocupa la primera planta del restaurant-hostal Mesquita. No s'admeten animals. A més de les places en llitera hi ha habitacions individuals, dobles i triples amb bany a cada habitació. Es pot desdejunar i menjar en el mateix establiment.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira

km 21,0
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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