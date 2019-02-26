Camiño Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
Faramello, 5
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Albergue A Cabaza do Peregrino
Dispoñible sen conexión
240
Faramello, 5
Faramello (Concello de Teo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: María Rodríguez
Observacións: Non hai servizo de cea
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
km 25,2
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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