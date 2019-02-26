Portugalgo Bidea Santiagoko Erroldaren etapa
Faramello kalea, 5
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Erromesaren Kalabaza aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
240
Faramello kalea, 5
Faramello (Concello de Teo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Rodriguez
Oharrak: Ez dago afari-zerbitzurik
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 6
Santiagoko Erroldaren etapa
km 25,2
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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