Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Portuguès Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg La Carabassa del Pelegrí

Disponible sense connexió
24
0
Albergue la calabaza del peregrino

Faramello, 5
Faramello (Concello de Teo)

981 19 42 44

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Rodríguez

Observacions: No hi ha servei de sopar

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la Etapa 6

Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la

km 25,2
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies