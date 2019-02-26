Camí Portuguès Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
Faramello, 5
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Alberg La Carabassa del Pelegrí
Disponible sense connexió
240
Faramello, 5
Faramello (Concello de Teo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Rodríguez
Observacions: No hi ha servei de sopar
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
km 25,2
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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