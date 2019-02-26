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Camino Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

Albergue La Calabaza del Peregrino

Disponible sin conexión
38
27
Albergue la calabaza del peregrino

Faramello, 5
Faramello (Concello de Teo)

608669772

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: María Belen

Observaciones: No hay servicio de cena

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela Etapa 6

Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

km 25,2
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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