Camino Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
Faramello, 5
Albergue La Calabaza del Peregrino
Disponible sin conexión
3827
Faramello, 5
Faramello (Concello de Teo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: María Belen
Observaciones: No hay servicio de cena
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
km 25,2
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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