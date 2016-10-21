Camiño do Norte Etapa de Laredo a Güemes
Praza San Antonio, 1
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Albergue A Bilbaína
Dispoñible sen conexión
600
Praza San Antonio, 1
Santoña (Cantabria)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: José María Ruiz
Observacións: Cabe a opción de contar con sabas, manta e edredón.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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